Caltanissetta. Al Pietrarossa Bellini Academy and Music Festival domenica 25 settembre il pianista Dmitri Masleev in concerto con il tenore Rosario La Spina e la mezzosoprano Milijana Nikolic

CALTANISSETTA. Dopo il gran successo del concerto del 17 settembre in duo con la violoncellista Nina Kotova, prosegue la residenza del giovane pianista russo Dmitri Masleev, al Pietrarossa Bellini Academy and Music Festival.

Milijana Nikolic

Dmitri Masleev, tra i più celebrati dalla critica internazionale sin dalla medaglia d’oro e premio speciale della giuria della quindicesima edizione del concorso Ciaikovsky di Mosca, ma anche tra i più penalizzati dalle conseguenze della guerra in corso: nato e cresciuto in una zona periferica tra il Lago Bajkal e il confine con la Mongolia, Masleev ha subito capito lo spirito del Festival Pietrarossa e l’esigenza primaria di portare arte e cultura fuori dalle grandi capitali, da cui il suo impegno sul territorio nisseno per ben dieci giorni di masterclass e tre concerti.

Rosario La Spina

Il terzo concerto lo vedrà il 25 settembre al Teatro Margherita nell’eccezionale veste di pianista accompagnatore, per il concerto belcantistico con il tenore Rosario La Spina e la mezzosoprano Milijana Nikolic.