Basket. L’Invicta Under 19 vince il torneo di Siracusa

L’Invicta Caltanissetta si è aggiudicata il torneo U19 di basket a Siracusa. Due giorni di festa dentro e fuori il campo che conforta la società sul lavoro che sta svolgendo. I nisseni superano agevolmente Alfa Catania per 69-34 e conquistano il primo posto nel girone battendo Panormus Palermo 79-62 in una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre.

In finale l’Invicta Caltanissetta si è poi imposta sui padroni di casa del basket Siracusa per 91-64, mostrando un gioco corale e una condizione fisica superiore. Un grazie a coach Bonaiuto di Siracusa per l’invito e un augurio di continuare questo percorso di lavoro e di entusiasmo alla squadra guidata da coach Spena.

Questa la formazione U19 Invicta Caltanissetta: Spanò Marco, Indorato Nicolò, Dorato Michele, Saia Edoardo, Talluto Mattia, Nicolò Petrotto, Mantione Antonio, Palermo Antoniom La Bua Giacomo, La China Mattia, Selvaggio Lino, Girone Matteo, Giordano Elia. Coach: Spena – La Bua. Dirigente: Giordano