Basket, campionato di serie D. L’Invicta 93Cento inserita nel girone B

Il Comitato Regionale FIP Sicilia ha definito i due gironi di Serie D, che alla fine ospiteranno 15 società. Le otto squadre del Girone A provengono dalle province di Catania, Siracusa e Ragusa; le sette formazioni del Girone B sono delle province di Messina, Palermo, Trapani e Caltanissetta. Si giocherà su andata, ritorno e fase a orologio; al termine, si disputerà una finale a quattro tra le prime due di ogni girone.

L’Invicta 93Cento di Caltanissetta è stata inserita nel girone B. Nel Girone A sono inserite Polisportiva Vigor Santa Croce Camerina, Siracusa Basket, Basket Club Paternò, Pallacanestro Aci Bonaccorsi, PGS Sales Catania, Mens Sana Mascalucia, Sporting Club Adrano, Basket Misterbianco. Nel Girone B giocheranno la Pallacanestro Sant’Agata 2019, Invicta 93cento Caltanissetta, Virtus Trapani, Capo Asd, Basket School Messina, Leonardo da Vinci Palermo, Zannella Basket Cefalù.

«Abbiamo preso più tempo per definire la Serie D perché la burocrazia deve essere d’aiuto all’attività e non di ostacolo – afferma la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –. Così, una società che aveva acquisito sul campo il titolo sportivo si è potuta iscrivere malgrado abbia avuto problemi organizzativi e un’altra ha potuto fare un passo indietro dopo aver formalizzato l’iscrizione. La divisione in due gironi risponde anche al contenimento dei costi e a criteri di viciniorità; la Final Four, infine, garantirà le priorità per le ammissioni alla nuova Serie C Unica».