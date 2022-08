SOMMATINO. Domani, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sommatino, è previsto il sorteggio degli scrutatori per le Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022.

Come da normativa per queste Elezioni, il sorteggio sarà effettuato prendendo in considerazione l’Albo degli Scrutatori del Comune di Sommatino. Il sorteggio è aperto al pubblico per chiunque volesse partecipare.