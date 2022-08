Silvio Scichilone (UDC) ritira la sua candidatura all’Ars: “Con tutto il rispetto per la Nuova Dc, non mi riconosco in questo patto e non corrisponde ai miei valori”

BUTERA. “Non mi riconosco in un cartello elettorale che è nato a poche ore dalla presentazione delle liste e senza alcuna progettualità”. Così il coordinatore provinciale dell’Udc Silvio Scichilone che ha deciso pertanto di non presentare la propria candidatura all’Ars.

Una candidatura che, come si ricorderà, era stata ufficializzata dai vertici nazionali e regionali dell’Udc. Tuttavia, Scichilone, nel momento in cui l’Udc ha stretto il patto elettorale con la Nuova Dc di Totò Cuffaro ha deciso di ritirare la candidatura .

A prendere il posto dell’esponente politico buterese sarà Carmelo Migliore che completerà la lista assieme a Gero Valenza e Angela Cocita. Silvio Scichilone ha ribadito: “Con tutto il rispetto per la Nuova Dc, io non mi riconosco in questo patto e non corrisponde ai miei valori. Non me la sento di impegnarmi né di coinvolgere chi mi ha sostenuto”.