Sicilia: Cuffaro, centrodestra trovi candidato unitario

“La classe dirigente della coalizione di centrodestra adesso è chiamata al senso di responsabilità, occorre lavorare per trovare una candidatura nella quale tutta la coalizione possa riconoscersi e con la quale potere affrontare una campagna elettorale da un lato, difficile anche perchè la gente dovrà esprimere più voti, per la Camera, il Senato e la Regione, e dall’altro, complicata perchè la ricerca del consenso e l’illustrazione del programma del candidato alla Presidenza della Regione, in cui i partiti dovranno riconoscersi, avverrà in un clima torrido, con i siciliani in vacanza e per di più sfiduciati dalla politica. Bisogna fare presto e bene”. Lo dice il commissario regionale Totò Cuffaro, dopo l’annuncio delle dimissioni del presidente della Regione Nello Musumeci.