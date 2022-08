Scuola, Codacons: “In arrivo una stangata per le famiglie”

Dal Codacons arriva l’allarme alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico. Secondo il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, a settembre ci sarà una vera e propria stangata per le famiglie, legata all’acquisto di libri e corredo scolastico. Ogni anno, il Codacons fornisce i dati ufficiali sulle spese che le famiglie devono affrontare in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

In base al primo monitoraggio, nei negozi e sui siti di e-commerce risulta che i prezzi di diari, astucci, zaini e altro materiale scolastico abbiano subito un rialzo del 7%, rispetto allo scorso anno, seguendo dunque il trend in forte crescita dell’inflazione.

“Quest’anno, il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro”, osserva il Codacons nel comunicato diramato oggi.

A pesare su questi rincari è soprattutto il caro-energia, spiega il Codacons, che va ad aggravare i costi di produzione del materiale scolastico, producendo il forte rialzo dei listini, nella vendita al dettaglio. Inoltre, la crisi delle materie prime, quali carta, plastica, tessili e adesivi, indispensabili per la realizzazione di quaderni, diari, penne e zaini, hanno subito nell’ultimo anno aumenti sensibili, che si vanno ad aggiungere ai maggiori costi di trasporto determinati dall’aumento del prezzo del carburante.

“L’esborso per il materiale scolastico completo può arrivare così a raggiungere durante l’anno scolastico 2022/2023 quota 588 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che – tra corredo e libri – può facilmente raggiungere quest’anno i 1.300 euro a studente” denuncia il Codacons.

Il Comunicato si conclude con una serie di consigli pratici alle famiglie, per contrastare il rincaro dei prezzi, tra cui: evitare di acquistare prodotti di marche pubblicizzate in TV o firmate da personaggi famosi (tema caro al Codacons, come testimoniano le frequenti polemiche del Coordinamento di Associazioni di Consumatori con alcuni noti influencer); acquistare prodotto al supermercato, dove spesso si arriva a risparmiare fino al 30%, rispetto alle cartolibrerie e fare attenzione a sconti e promozioni.