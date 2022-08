Presidenza della Regione, esce il nome di Alessandro Pagano. Miccichè: “Con lui ottimo rapporto, parliamone”

“Si è fatto anche il nome di Pagano come candidato? parliamone, faremo una serie di indagini, metteremo i curriculum a confronto. Io con Pagano ho un ottimo rapporto. Anzi, se fosse Pagano il candidato potrei garantirmi la presidenza dell’assemblea, cosa che non potrei fare con la Prestigiacomo”. Così il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, prendendo parte a Palazzo Reale, a Palermo, alla cerimonia del Ventaglio, dove ha incontrato i giornalisti dell’associazione stampa parlamentare per il tradizionale incontro prima della pausa estiva.Micciché ha risposto alle domande di alcuni giornalisti in merito alla possibile candidatura alle elezioni regionali di Alessandro Pagano della Lega.