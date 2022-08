Precipita elicottero in Valtellina. Tragico il bilancio: un morto ed un ferito

E’ di un morto e un ferito il tragico bilancio che s’è registrato dopo che un elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, una di 17 e l’altra di 60 anni.

Ad avere la peggio è stato proprio il sessantenne pilota. Il passeggero 17enne, invece, è stato invece trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio, con le indagini affidate ai carabinieri, a fare piena luce sul tragico incidente aereo costato la vita al pilota. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta.

L’elicottero Robinson R22, dopo avere tranciato un cavo dell’alta tensione nella caduta, è finito su un prato non lontano da alcune case. I Vigili del fuoco con i militari del Sagf della Guardia di finanza hanno estratto i due occupanti dal biposto ma per il pilota, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.