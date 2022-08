Massino Dell’Utri (Noi con l’Italia): “Bene l’ok del governo regionale per il nuovo ospedale di Gela, ottimo il lavoro del DG dell’Asp di Caltanissetta”

Una sanita’ di alto livello e un presidio per la salute nel comprensorio: un plauso alla giunta regionale che ha formulato un parere positivo sul finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Gela e per la riqualificazione di due edifici sanitari dell’Asp di Caltanissetta. Il via libera al documento di programmazione che definisce il finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Gela in contrada Ponte Ulivo è una notizia bellissima per l’utenza e per gli operatori sanitari. L’intervento è stato inserito tra quelli che beneficeranno delle risorse del fondo di sviluppo e coesione Fsc con una quota di 130 milioni di euro. Tra gli interventi anche 6,7 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex presidio ospedaliero Dubini e 7 milioni di euro per l’ex ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta. Meritoria, in tale prospettiva, l’azione strategica del direttore generale Alessandro Caltagirone che getta le basi per l’erogazione di un servizio dagli elevati standard di qualità e innovazione’. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia