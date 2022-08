In Sicilia l’aborto è una chimera. Suriano (Unione Popolare): “Troppi obiettori di coscienza”

Simona Suriano sottolinea "la gravità della situazione e la volontà di dare risposte al fianco delle donne e dei diritti".

Lo afferma la deputata Simona Suriano, candidata in Unione Popolare, che sottolinea “la gravità della situazione e la volontà di dare risposte come forza politica al fianco delle donne e dei diritti”. “La situazione di Messina è paradigmatica: al Policlinico – fa sapere Suriano- c’è un solo medico non obiettore che deve prolungare i suoi turni a dismisura o rientrare dalle ferie per via delle richieste di aborto che come sappiamo possono essere fatte, per legge, entro un determinato periodo di tempo di gestazione”. “A breve – continua Suriano- questo medico andrà in ferie e non vi sarà nessuno a sostituirlo.

Mentre all’ospedale Papardo tutti i ginecologi sono obiettori di coscienza. Serve che le donne vengano tutelate e che abbiano servizi sanitari adeguati per evitare che si possa alimentare un circuito nero e illegale potenzialmente pericolosissimo”. “Occorre far rispettare la 194 – conclude- sia sotto il profilo dell’informazione e della prevenzione dell’aborto, sia sotto il profilo sanitario”.