Evade quattro volte in una settimana dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia

Agenti del Commissariato di Noto hanno arrestato, per la quarta volta in una settimana, un uomo di 46 anni che, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dagli agenti fuori dalla propria abitazione. Lo stesso ha reiterato più volte la sua condotta, mostrandosi assolutamente noncurante delle restrizioni alle quali è sottoposto.

Comportamento che aveva già determinato un aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora con presentazione alla Polizia giudiziaria, disposta dall’autorità Giudiziaria a seguito delle numerose segnalazioni da parte della Polizia, di inosservanza alle prescrizioni imposte dalle misure limitative della libertà personale. L’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.