Elezioni, Sicilia. Psi: “Mancano i nostri candidati ma non faremo mancare l’appoggio a Chinnici”

“Il Psi siciliano ha preso in esame la situazione politica determinatesi a poche ore dal termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni regionali del 25 settembre. I socialisti confermano il proprio sostegno, già del resto manifestato in occasione delle primarie, a Caterina Chinnici candidata presidente della coalizione progressista.

Prendono atto con rammarico che all’immediata vigilia della scadenza dei termini la lista Chinnici, dove si sarebbe configurata la partecipazione dei candidati socialisti in tutti i collegi, non verrà presentata. Questo di fatto impedisce la presenza organica del Psi a questa competizione elettorale”.

Lo si legge in un documento diffuso dal direttivo regionale del Psi Sicilia. “La mancata presentazione della lista del presidente si somma ad una gestione politica della fase di delimitazione del perimetro della coalizione e di elaborazione del programma rispetto alla quale i socialisti esprimono profonde riserve – si legge ancora -. La carenza di collegialità e gli errori commessi molto probabilmente impediranno alla Sicilia di girare pagina rispetto a 5 anni di fallimentare governo dell’isola da parte della destra. In particolare sono state eluse le possibilità di mettere in campo, come da noi ripetutamente auspicato, uno schieramento ampio che consentisse alle forze democratiche di offrire al popolo siciliano una proposta politica concretamente competitiva”.

Nonostante queste valutazioni “il Psi, come sempre e con senso di responsabilità, non farà mancare l’impegno e il sostegno dei propri militanti alla coalizione di centrosinistra a Caterina Chinnici, la cui elezione sarebbe una grande occasione di riscatto per tutto i siciliani”.