Completati dalla società Sancataldese i lavori di messa in sicurezza della Tribuna coperta dello stadio “Valentino Mazzola”

SAN CATALDO. E’ stato completato dalla società Sancataldese l’intervento relativo ai Lavori di messa in sicurezza della copertura della Tribuna Coperta dello stadio comunale Valentino Mazzola attualmente in gestione alla società verdeamaranto.

A renderlo noto è stato il presidente Ivano La Cagnina che ha sottolineato come l’intervento ha riguardato il rifacimento degli intonaci del soffitto e il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura.

Un intervento che ha permesso alla tribuna dello stadio Valentino Mazzola di essere messa in sicurezza: “Altro importante lavoro completato nel nostro Primo anno di Gestione dello Stadio Valentino Mazzola”, ha commentato con soddisfazione il presidente La Cagnina che ha inteso evidenziare come la gestione ottimale dello stadio comunale da parte della società di cui è massimo dirigente passa anche attraverso interventi come questo.