Bompensiere. Quest’anno i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso si svolgeranno il 2 ottobre e non la quarta settimana di settembre

BOMPENSIERE. Quest’anno i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso non potranno svolgersi nella canonica data della quarta domenica di settembre. A comunicarlo è stato il sindaco Salvatore Virciglio.

Il primo cittadino bompensierino ha spiegato: “Una strana coincidenza tra la prossima tornata elettorale e la ricorrenza religiosa impedisce che i festeggiamenti del Santo Patrono possano avere luogo nella data del 25 settembre 2022 (giorno delle elezioni politiche e regionali). Attenendoci alla nota inoltrata da Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, in concordanza con la Parrocchia, i festeggiamenti si svolgeranno il 2 ottobre 2022, nella prima domenica utile, considerato che non è possibile anticipare la data a causa della campagna elettorale in corso”.

Il sindaco infine ha reso noto che sarà sua cura comunicare alla cittadinanza il calendario degli eventi in programma.