Tre dosi di vaccino proteggono dal Long Covid anche con variante Omicron

Con tre dosi di vaccino a mRNA si è più protetti dal Long Covid. È il risultato di uno studio italiano condotto su 2.560 operatori sanitari di 8 ospedali Humanitas in Lombardia e Piemonte, prima e dopo l’arrivo dei vaccini anti-Covid. A riportarlo è l’Ansa.

Secondo questo studio, la seconda e soprattutto la terza dose riducono infatti al 16% la prevalenza del lungo perdurare di sintomi, rispetto al 42% che si verifica in media nella popolazione non vaccinata. Il Long Covid è definito come il perdurare di almeno un sintomo per oltre 4 settimane l’infezione da SARS-CoV 2. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Journal of the American Medical Association.