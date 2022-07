Sommatino. Dal 22 luglio chiude lo sportello Unicredit

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha comunicato ufficialmente che dal Vi comunichiamo che dal 22 luglio chiuderà lo sportello Unicredit di Sommatino.

“Abbiamo chiesto – si dice in una nota – se fosse possibile mantenere la nostra filiale, ma ci è stato riferito che la chiusura era già stata prevista da tempo e, come sta già accadendo anche nei Paesi limitrofi, molte banche stanno riducendo le filiali per politiche aziendali”.

L’amministrazione comunale ha comunque precisato che sarà possibile continuare a prelevare a Sommatino senza alcuna commissione aggiuntiva.