Santa Caterina. L’amministrazione comunale promuove progetto “Ripartiamo da…Filippa Pantano” sulla tradizione del ricamo e delle ricamatrici

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti un progetto sulla tradizione del ricamo e delle ricamatrici a Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Ippolito, ha reso noto di aver chiesto al Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo “Liberalità Territoriale” un contributo economico per il finanziamento del progetto “Ripartiamo da…Filippa Pantano”.

Il progetto ha come destinatari i giovani dai 18 ai 28 anni disoccupati, con particolare attenzione ai “ragazzi con minori opportunità”. Esso prevede un evento iniziale con la partecipazione della scrittrice Guia Risari per la presentazione del libro “Le ricamatrici” dedicato alle artigiane di Santa Caterina ed una mostra dei prodotti artigianali.

Successivamente il progetto si propone di attivare un laboratorio educativo-formativo per un approccio dei partecipanti all’arte del ricamo, affinché l’artigianato diventi, attraverso moderne strategie di marketing, uno sbocco lavorativo per i giovani locali. L’importo che è stato richiesto per consentire a questo progetto di divenire realtà concreta è di 5 mila euro a cui si aggiungerà, a progetto approvato, un cofinanziamento da parte dell’ente comunale di 2.000 euro per un totale di 7 mila euro.