San Cataldo. Sette rondoni accuditi da Lia Saporito hanno spiccato il volo tornando liberi nel loro habitat naturale

SAN CATALDO. Sono stati sette i rondoni che hanno potuto far ritorno al loro habitat naturale. Nei giorni scorsi presso lo stadio Comunale di San Cataldo, 7 rondoni accuditi da Lia Saporito con tanti sacrifici per nutrirli e curarli, hanno spiccato il volo per tornare nel loro habitat naturale. S’è trattato di una meravigliosa esperienza nel corso della quale i 7 rondoni, ormai guariti e al loro primo volo verso la libertà, hanno potuto prendere il volo.

Tanti i bambini presenti assieme all’assessore Marianna Guttilla e allo stesso Claudio Lipari che hanno avuto modo di fare questa bellissima presenti ed ai bambini che hanno vissuto questa bellissima esperienza di vita. Un ringraziamento speciale è andato al Presidente Ivano La Cagnina e a Flavio Bellomo che hanno messo a disposizione il campo sportivo.