San Cataldo. Indetta la gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’infanzia

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha indetto la gara pubblica per l’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di San Cataldo – A. S. 2022/2023. La formula è quella della Procedura Aperta ai Sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95.

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la preparazione dei pasti, presso i centri di cottura ubicati presso le scuole San Filippo Neri, Lambruschini, Belvedere e Corso Unità d’Italia, trasporto presso le scuole non fornite di cucina e somministrazione di pasti pronti per il consumo preparati in alcuni casi in legame fresco-caldo destinati al servizio di refezione scolastica. L’importo complessivo, posto a base d’appalto, è di 295.704 euro con Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.332,00 e Importo a base d’asta € 294.372,00.

La durata dell’appalto viene fissata in mesi 8 (otto) per il periodo che va dal 01/10/2022 al 31/05/2023 nel rispetto del calendario scolastico. La data scadenza presentazione istanze 22 agosto 2022 15:30, mentre la data di apertura delle buste è il 22 agosto 2022 alle ore 15:35.