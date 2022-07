Mussomeli, ‘u Cori di Gesù di Santa Maria con processione eucaristica

MUSSOMELI – Una ultracentenaria ricorrenza paesana “santamariisa”, che vede il quartiere con lo sguardo verso ‘u Cori di Gesù per festeggiarlo ed invocarlo. Una festa che dura nel tempo, mai interrotta, se non in questi ultimi due anni di fermo a causa della pandemia. Da dire, comunque, che, nel passato, non tanto remoto, la consueta processione vespertina subì, per la prima volta, una rimodulazione d’orario, anticipandola di qualche ora, per potere seguire la partita dei mondiali. Una festa, quasi un’appendice della solennità del Corpus Domini con. celebrazioni in chiesa e processione pomeridiana attraverso le vie della zona Santa Maria, S. Enrico, Carmelo e San Giovanni. “Figuredde” in allestimento, e conclusione e benedizione finale nel piazzale Santa Maria.