Mussomeli, tutti in fila per ‘u Cori di Gesù di Santa Maria. Due ore di processione: petali e “figureddi”

MUSSOMELI – Erano tutti in processione i santamariisi, uomini e donne, giovani e adulti, nel segno della tradizione, ad onorare la festa di ‘u Cori di Gesù di Santa Maria col tradizionale percorso, non certamente breve che, iniziato intorno alle 19,30 si è concluso poco dopo le 21,30 con la benedizione finale eucaristica di Padre Francesco Mancuso, che ha sorretto l’Ostensorio per tutto l’itinerario, che ha visto alternarsi a sorreggere il baldacchino uomini e donne, rigorosamente santamariisi, come anche bandiere e labari delle realtà annesse alla chiesa. Ovunque petali, figuredde e immagini del Cuore di Gesù e tante benedizioni eucaristiche. Al termine, i ringraziamenti del rettore Don Sebastiano Lo Conte per quanti hanno collaborato con la festa che è stata allietata dalla presenza della banda musicale del maestro Giuseppe Noto.