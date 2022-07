Mussomeli, festa fine stagione sportiva Scuola calcio asd Don Bosco

MUSSOMELI – Giornata finale il 22/giugno per gran parte dei ragazzi della ScuolaCalcio A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI.I ragazzi/e avevano appuntamento alle ore 17.30 ,al campo sportivo”N.Caltagirone”e la palestra accanto”S.Palumbo”e sicuramente anche con il grande caldo che in questi giorni ci sta tempestando non si sono fatti attendere anzi sono arrivati in grosso anticipo. Dopo aver sistemato i vari campi per poter fare giocare tutti, pressappoco in contemporanea, da parte di quasi tutti i mister disponibili, si inizia e partono pure le partitelle in palestra dei più piccoli. Mentre i ragazzi/e si affrontano, la musica del DJ Enzo La Greca con l’impianto messo a disposizione da parte di Marco Pintavalle, non nuovo a questi omaggi alla Don Bosco, allieta la giornata. Tantissimi incontri tra le squadrette dei ragazzi/e categorie PICOLI AMICI (2015/16/17)- PRIMI CALCI(2013/14)-PULCINI(2011/12)-ESORDIENTI(PRIMO ANNO 2010)-ESORDIENTI (SECONDO ANNO 2009), presenti pure alcuni Giovanissimi (anno 2007/08) in tenuta relax. Alle ore 19.15 come previsto stop alle partitine e musica ad alto volume, ma i ragazzini più felici per la prima distribuzione di zucchero filato (con molta disponibilità del sig. Luis Calà), arrivano anche i gelati e la distribuzione a tutti compresi anche i molti genitori presenti. A chiudere la giornata di festa finale stagione sportiva 2021/22(si fa presente quest’anno giorno 22 e non i primi di Giugno come spesso accade per recupero fermo COVID) una graditissima sorpresa la presenza del Presidente del Comitato Provinciale F.I.G.C. e S.G.S. di Caltanissetta Dott. Giorgio Vitale accompagnato dal sig. Seminara e sig. Scebba. Presenti pure il Sindaco G. Catania e il suo Assessore allo Sport Seby Lo Conte e il Presidente del Consiglio Dott. Gianluca Nigrelli, inoltre la presenza del Dott. Vincenzo Sorce ( Pres.Fratres) e il vice della Misericordia Dott.Francesco Messina, figure con la propria Associazione molto vicine alla Don Bosco. Tutti hanno voluto dare un saluto ed augurare buone vacanze e una stagione sportiva prossima 2022/23.Concludono il mister Michele Torquato a nome di tutti i mister e il Presidente Nino Lanzalaco che ringrazia in primis i genitori e i ragazzi/e e gli infaticabili mister/ collaboratori/dirigenti e tutti gli intervenuti con un ringraziamento speciale al Presidente Giorgio Vitale.