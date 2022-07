Mussomeli, anche la chiesa di San Francesco interessata al suo restauro

PIÙ DI 1 MILIONE DI EURO PER IL RESTAURO DELLE CHIESE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.. Una notizia fornita dall’onorevole Dedalo Pignatone. “Un nuovo traguardo conseguito grazie all’impegno che portiamo avanti da tempo con il MoVimento 5 Stelle. Abbiamo lavorato a lungo, infatti, affinché una parte dei fondi del #PNRR venisse destinata al restauro e alla messa in sicurezza dei nostri luoghi di culto.Si compie così un grande passo in avanti per la tutela del nostro patrimonio storico e culturale, nonché per il settore del turismo nel nostro territorio.L’importo complessivo destinato alla Provincia di Caltanissetta ammonta a € 1.150.000,00 ed è stato ripartito tra le chiese di:

#CALTANISSETTA. Lavori di completamento del restauro della chiesa di Santa Croce (€300.000,00)

#GELA. Lavori di restauro e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria del Gesù (€300.000,00)

#MUSSOMELI. Lavori di restauro della chiesa di San Francesco Assisi (€350.000,00)

#SUTERA. Lavori di manutenzione della chiesa dell’Annunziata del Carmelo (€200.000,00)