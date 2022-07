Musicisti popolari nati in Sicilia

Come del resto quasi l’intero patrimonio culturale siculo, anche la tradizione musicale della Sicilia è plurimillenaria; risale molto probabilmente alla Magna Grecia. Poi, dal palermitano Alessandro Scarlatti alla fine del Seicento, la regione ha avuto un impatto sempre più sostanziale sulla musica creata e ascoltata in Italia – fino ai nostri giorni.

Ma quali personaggi famosi sono nati in Sicilia? Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al rinomato regista Luca Guadagnino, siciliani di rilievo e indiscusso talento sono presenti in tutti i settori. Nella musica, colpisce il bel miscuglio tra siciliano e italiano, folk, pop e rock che propongono alcuni dei più geniali artisti isolani. Andiamoli a scoprire insieme in questo articolo!

Fortunatamente, tutte le creazioni di tanti dei nostri artisti siciliani preferiti sono ormai disponibili su piattaforme streaming. Se, però, non sei in Italia e vuoi comunque ascoltarli oppure se vuoi ascoltare altri artisti il cui contenuto è bloccato in Italia, ti servirà una soluzione specifica: un’estensione VPN. Un add-on VPN per Firefox (e tutti gli altri browser) ti consente di scegliere la posizione geografica di un indirizzo IP temporaneo che ti farà quindi accedere a qualsiasi contenuto ovunque tu sia. Una delle migliori app del tipo è sicuramente VeePN. Scarica su firefox VPN addon e vedrai com’è efficace. E il meglio è che avrai una prova gratuita di 30 giorni prima di decidere se abbonarti o meno.

I musicisti siciliani più amati

1. Franco Battiato

Il compiantissimo Battiato sarà sempre ricordato per aver reso popolare l’avanguardia musicale. Ai testi satirici e spesso ermetici accoppiava melodie fondate sulla ricerca e la sperimentazione incessanti. ​​Recentemente, uno dei suoi classici – Centro di gravità permanente – ha raggiunto la fama mondiale a causa dalla serie di culto spagnola La casa di carta.

2. Fiorello

Fiorello non è semplicemente un cantante o un attore, bensì uno showman a tutto tondo come raramente ne troviamo attualmente. Benché siano ormai più di 15 anni che ha lanciato un single, una volta ogni tanto Fiorello ci regala chicche come La classica canzone di Sanremo, presentata fuori concorso all’edizione 2020 del festival.

3. Piero Barone de Il Volo

Il trio di pop opera più riuscito in tutto il mondo è composto dall’emiliano Ignazio Boschetto, l’abruzzese Gianluca Ginoble e il siciliano Piero Barone. Il cantante della Sicilia, neanche due anni più grande degli altri due, è nato è cresciuto a Naro in provincia di Agrigento. A quindici anni è stato selezionato per comporre Il Volo insieme a Ignazio e Gianluca al talent show per bambini Ti lascio una canzone.

4. Tinturia

Formatisi in provincia di Agrigento nel 1996, i Tinturia sono il gruppo musicale siciliano di maggiore successo. Più di 25 anni dopo, continuano a cantare ska in lingua siciliana per un pubblico appassionato. Imperdibile Occhi a pampina del 1999.

5. Carmen Consoli

La premiatissima Carmen Consoli è nata e cresciuta a Catania, nei cui club ha cominciato a presentarsi da quando aveva 13 anni. Ammirata da geni quali David Byrne ed Elvis Costello, la cantautrice si ispira a punti di riferimento che vanno da Aretha Franklin ai Nirvana.

6. Giusy Ferreri

Abbiamo scoperto Giusy Ferreri nel 2008, quando la cantante palermitana è arrivata seconda nella prima stagione italiana di X Factor. Da lì ha partecipato a quattro edizioni di Sanremo ed ha lanciato talmente tanti single di successo da detronizzare Madonna e diventare l’artista in assoluto presente più a lungo nelle classifiche italiane.

7. Roy Paci

Grazie ai viaggi che ha intrapreso per il Sudamerica e alle incursioni che ha fatto con vari generi della musica mondiale, Roy Paci ha sviluppato un suono tutto suo ed estremamente accattivante. Nato ad Augusta in provincia di Siracusa, il cantautore e trombettista ha ideato dei progetti musicali quali la Banda Ionica e Aretuska.

8. Salvatore Adamo

I lettori più giovani forse non conosceranno Adamo, ma il cantante ha inciso varie hit tra gli anni 60 e l’inizio del decennio successivo. La maggior parte, tra cui F… come femme e C’est ma vie è in lingua francese, non per caso: Adamo è cresciuto e ha iniziato la propria carriera in Belgio. Tra le sue canzoni in italiano, quella più indimenticabile è Lei, presente anche in due film di Nanni Moretti (Ecce bombo e Il caimano).

Da ricordare

La musica siciliana è decisamente una delle tradizioni musicali più ricche e antiche sia in ambito nazionale che a livello europeo. L’impronta lasciata dalla Sicilia sullo scenario italiano si sente ancora oggi: tra le icone care a tutti gli italiani come Franco Battiato e i rappresentanti del cantautorato più ispirato come Carmen Consoli, anche la musica pop alla siciliana ha tantissimo da raccontarci.

Non va però scontata la possibilità di non riuscire ad ascoltare le nostre canzoni preferite per una mancata disponibilità legata alla nostra posizione geografica. Se vuoi assicurarti di avere tutti i tuoi artisti a portata di mano ovunque tu vada sul pianeta, devi installare un’estensione VPN sui tuoi dispositivi e cambiare il tuo indirizzo IP a seconda delle tue necessità al momento.