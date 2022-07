Il mussomelese Agostiniano Scalzo P. Vincenzo Sorce è deceduto a 99 anni

MUSSOMELI – 99 anni, il 24 maggio scorso, ed il suo cuore, il 3 luglio, ha cessato di battere definitivamente. Stiamo parlando dell’Agostiniano Scalzo mussomelese Padre Vincenzo Sorce ha chiuso la sua esistenza terrena e proprio in queste ore si stanno svolgendo a Marsala le esequie nella chiesa Santa Maria dell’Itria, presieduta dall’Arciprete di Marsala Marco Renda. Padre Vincenzo Sorce nato nel 1923, dopo le scuole elementari entrò nell’ordine a Valverde (CT). Fece la vestizione nel convento di Santa Maria Nuova presso Tivoli (Roma) dove ha frequentato il corso di filosofia nel 1941.1944, a Palermo nel convento di San Gregorio papa al Capo per gli studi di teologia presso i PP. Conventuali alla noce e fu ordinato sacerdote a Palermo il 22 maggio 1948. Quando celebrò la prima messa a Mussomeli fede il suo ingresso in paese preceduto da una lunga fila composta di cinquanta cavalli e accompagnato dall’Arciprete Salvatore Migliore. Dei 75 anni di vita sacerdotale, bel più di 40 li ha trascorso in Brasile ed è stato Priore a Rio de Janeiro e a Nova Londrina. In Italia vi è stato 25 anni e nel 2005 è stato trasferito a Marsala. Qualche anno fa la chiesa di Santa Maria dell’Itria, retta da Padre Vincenzo Consiglio, ha celebrato i 70 anni di sacerdozio di P. con una grande festa.