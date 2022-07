Eccellenza. Fabio Venniro è il nuovo preparatore atletico della Nissa

Un gradito ritorno alla Nissa. E’ quello di Fabio Venniro. La NISSA F.C. ha annunciato che l’ex centravanti della Nissa farà parte dello staff tecnico di mister Alessandro Settineri. A lui è stato affidato l’importante compito di preparatore atletico della prima squadra. Fabio è un nisseno doc, una figura storica della Nissa. È rimasto nel cuore dei tifosi non solo per le valanghe di reti realizzate con la gloriosa “nove” biancoscudata ma anche per la sua ambizione, per la sete di vittorie, per la grande capacità di trasformare i sogni realtà. Fabio, prima di essere un atleta con i fiocchi è un grande uomo.

Una prestigiosa carriera di calciatore la sua ma dopo, appese, come si dice le “scarpe al chiodo”, ha intrapreso una nuova avventura, quella di preparatore e anche in questo settore si è subito distinto per capacità, esperienza, conoscenza e determinazione. Adesso, tutto queste qualità sono al servizio della Nissa e non si può che essere che orgogliosi e fieri di questo importante ritorno! È una grande emozione per quanti amano la Nissa e, conoscendo il suo attaccamento a questa maglia, lo sarà anche per lui.