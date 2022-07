MUSSOMELI – Il giorno 1 del mese di Luglio 2022 alle ore 18:00 si è riunita l’Assemblea della Consulta Giovanile Comunale, presso l’Aula Consiliare “Francesca Sorce” del Comune di Mussomeli dove è stato presentato, discusso ed approvato all’unanimità, un Progetto innovativo di sviluppo economico ecosostenibile, applicato sul territorio comunale e che ha come obiettivo principale la rigenerazione urbana con la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Centro Storico di Mussomeli e dell’intero territorio, con la messa a sistema di tutte le sue risorse, che guarda al futuro, con una visione ben precisa, il bene comune. Gli obiettivi specifici del progetto: 1. Promozione della cittadinanza attiva coinvolgendo tutta la comunità 2. Creazione di una realtà che cooperi in sinergia costituita da: scuole, istituzioni, cittadini ed enti del terzo settore con un unico obiettivo il bene comune 3. Creazione di attività in grado di generare turismo esperenziale che si traduce in turismo emozionale e introduce l’economia della bellezza 4. Rigenerazione dei luoghi del Centro Storico di Mussomeli, valorizzando quella che era la storia di un tempo, tramite la creazione di attività esperenziali uniche, autentiche, che rappresentano l’anima di un territorio 5. Introduzione del modello etico di “Slow Food”, con formazione delle attività ricettive aderenti 6. Promozione tra i giovani dell’amore per il territorio in cui vivono e per le persone che lo abitano, l’importanza della condivisione e dell’impegno per la sostenibilità della comunità 7. Creazione di competenze nell’agire, formando ed educando i giovani al Turismo esperenziale 8. Creazione di opportunità lavorative per i giovani del territorio e innesco di nuovi flussi economici “green” con destinatari le attività produttive del territorio