Candidatura SNAI: sottoscritta manifestazione di interesse tra comuni

MUSSOMELI – Nelle scorse ore si sono trovati i sindaci dell’Area di Mussomeli per sottoscrivere un accordo di collaborazione ed una manifestazione di interesse per fare rientrare l’Area di Mussomeli tra le nuove Aree Interne alla SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne 2021-2027. In sala giunta presso il Comune di Mussomeli erano presenti ben 11 comuni che rappresentano una popolazione complessiva pari a 43.295: Mussomeli, Acquaviva Platani, Bompensiere, Cammarata, Campofranco, Casteltermini, Marianopoli, Milena, Montedoro, San Giovanni Gemini e Sutera. Ringrazio i miei colleghi sindaci – dice Catania – per avere condiviso il percorso da fare tutti insieme. Tanti sarebbero i benefici e le ricadute positive per il nostro territorio se venisse accettata la candidatura che, attraverso questo documento sottoscritto, andiamo ufficialmente ad avanzare alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Programmazione. La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale. I territori individuati come aree SNAI, di fatto, ricevono dal Governo Italiano cospicue risorse finanziarie finalizzate a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. ”Nella scorsa programmazione comunitaria 2014 – 2020 – ha precisato il sindaco Catania – sono stati ben 800 milioni di euro destinati ai territori SNAI. Altrettanto imponenti saranno le risorse destinate nella nuova programmazione 2021 – 2027. Nei prossimi giorni attendiamo fiduciosi una convocazione da parte del Dipartimento Programmazione per l’avvio operativo del percorso che, auspichiamo, possa consentirci di avere riconosciuta la candidatura”.