Caltanissetta, via Delle Calcare come il triangolo delle Bermuda: “inghiottito” un altro bus

CALTANISSETTA – Sembra essersi trasformato nel nuovo triangolo delle bermuda, il tratto finale della discesa di via Delle Calcare a Caltanissetta che stamani alle ore 9.55 ha “inghiotitto” un altro bus.

Non erano neanche trascorse 96 ore dal precedente caso analogo in un cui un altro autobus era rimasto “vittima” della medesima disavventura. In quella strada vige ed è chiaramente segnalato il divieto di

transito per i mezzi pesanti ma non sembra essere attenzionato a dovere dai conduttori.

Traffico bloccato per circa un’ora, viaggiatori che mestamente dopo aver ritirato i bagagli hanno dovuto abbondare il mezzo, alcuni automobilisti inferociti dall’ingorgo, altri impegnati nell’immancabile foto ricordo da convertire in post. Intervento di carri attrezzi e forze dell’ordine per riconsegnare alla normalità l’arteria viaria.