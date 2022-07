Caltanissetta, tra i “Bravissimi” dei Licei Manzoni-Juvara c’è anche un 100 e lode

Nove candidate hanno raggiunto il massimo del punteggio (100) e un'alunna, Emanuela Miriam Sardo, ha ottenuto anche la Lode

Anche quest’anno, a conclusione del percorso di studi con gli esami di maturità, il Liceo Manzoni – Juvara con i suoi indirizzi, Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Artistico Statale e Liceo Musicale, continua a regalare grandi soddisfazioni.

Le commissioni esaminatrici hanno valutato, con la votazione finale di 100/100, le seguenti nove candidate: Michela Maria Pia Meli e Gaia Maira Matraxia rispettivamente della V A e V B del Liceo Scienze Umane; Maria Laura Andolina della V A Economico Sociale; Sofia Cazzetta, Ada Germano, Elisa Raimondi, indirizzo “Scenografia”; Ivonne Emma, indirizzo “Architettura e Ambiente”; Alessia Messina, Dalila Turco Indirizzo “Arti Figurative”.

Grande soddisfazione per Emanuela Miriam Sardo (nella foto), candidata della V A liceo Economico Sociale che ha conseguito il suo diploma con un meritatissimo 100/100 e Lode.

Le alunne nel corso del quinquennio si sono sempre distinte per impegno e tenacia, hanno partecipato alle diverse attività e ai progetti culturali e artistici promossi dalla scuola in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, conseguendo importanti riconoscimenti in diversi ambiti.

Ora proseguiranno gli studi nelle Università del territorio nazionale, nei Conservatori e nelle Accademie insieme a tanti altri giovani maturati dell’istituto che hanno acquisito una preparazione solida e strutturata tale da consentire loro di perfezionare a livello accademico il loro percorso formativo.

A loro, eccellenze della scuola e a tutti i maturati del Liceo Manzoni-Juvara, va il caloroso abbraccio del corpo docente e di tutti gli operatori scolastici, con l’augurio di seguire con perseveranza i propri sogni e di realizzarli al più presto.