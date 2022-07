Caltanissetta: Barbara Floridia stasera incontrerà i cittadini per il tour Presidenziali22

Entra nel vivo il tour di Barbara Floridia in Sicilia: la sottosegretaria al ministero della Pubblica istruzione , candidata 5 stelle alla presidenziali per la coalizione del fronte progressista sarà oggi nelle province di Enna e Caltanissetta e sabato nel Trapanese, prima del primo confronto con Claudio Fava e Caterina Chinnici in programma a Palermo domenica prossima alle 18.

Queste le tappe in provincia di Enna e Caltanissetta.

Venerdì 8 luglio:

ore 10.00 incontro con i cittadini al mercato di Leonforte;

ore 12.00 incontro comitato pro ospedale.

ore 17.30 Catenanuova,

ore 18.30 Centuripe.

ore 21.00 Caltanissetta, Punto G Piazza mercato Grazia.



Provincia di Trapani,

sabato 9 luglio: ore 11.00 Erice (Casa Santa) incontro sindacato SGB – Auditorium Pagoto presso la scuola omonima; ore 16.00 Castelvetrano, visita Fattoria Vita attiva Bio; ore 19 Alcamo, incontro coi cittadini in piazza Ciullo.