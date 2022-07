Caltanissetta, all’istituto Rapisardi alunni diplomati… da 100 e con Lode

L’Istituto Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta ha concluso l’anno scolastico e i suoi alunni, adesso con il diploma in mano, inizieranno un nuovo capitolo della loro vita.

Docenti e dirigente sono molto soddisfatti del percorso intrapreso dagli allievi che, nei mesi appena trascorsi, hanno cercato di sfruttare al massimo le loro potenzialità.

Punti di partenza e di approdo differenti nella votazione sul tabellone dei voti che, però, non devono essere scambiati come metro di paragone per il successo personale o intaccare l’autostima e la determinazione di ciascun ragazzo.

A seguire l’elenco (non completo) degli studenti che hanno raggiunto il punteggio massimo:

VA indirizzo turismo: Giambra Beatrice (100), Giambra Giulia (100), Giacone Gaia (100), Marino Alessandro (100 lode) e Najwa Fariki (100 lode).

