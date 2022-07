Agriteatro 8, 9 e 10 luglio in contrada Girafi. Valorizzazione territorio

MUSSOMELI – Nel cuore di una Sicilia così ricca di Bellezza, derivante dai colori della sua terra, dall’ingegno dei suoi artisti e dalla ricchezza delle sue tradizioni, esordirà AgriTeatro, un evento che intende intrecciare consapevolmente Arte, Natura e Cultura, partendo da una location originale e unica, come l’azienda agricola Le Aromatiche di Girafi, per accogliere e accompagnare ogni visitatore all’interno di un contesto interamente naturale, attraverso un percorso sensoriale ed artistico. AgriTeatro è un format originale nato da un’idea del direttore artistico di Arnia – Centro Artistico Culturale, Giuseppe Navarra. Questo evento, in collaborazione con i proprietari de Le Aromatiche di Girafi, Gero Bonfante e Rubina Mistretta, avrà luogo all’interno della loro azienda per valorizzare il territorio naturale e le genuine realtà imprenditoriali locali, rispettose della salvaguardia ambientale. AgriTeatro è un percorso itinerante che coinvolgerà gli ospiti in una passeggiata fra le piante aromatiche, accompagnati dai proprietari dell’azienda che racconteranno le loro diverse colture. Successivamente gli ospiti arriveranno in un teatro di paglia, dove godranno di un racconto artistico, messo in scena dall’attore Giuseppe Navarra accompagnato dai musicisti, il Maestro Stefano Indelicato e Salvatore Piparo. La direzione organizzativa è affidata a Letizia Spata, coadiuvata da Carmelina Noto e Luisa Piazza. L’evento si concluderà infine con una degustazione di prodotti tipici dell’azienda e dei vini della Tenuta Lombardo. AgriTeatro è un’esperienza unica e suggestiva rivolta a tutte le fasce d’età e alimentata dalla volontà non solo di valorizzare un territorio ricco di tradizioni e bellezze, ma anche di creare nuove sinergie tra diverse realtà. Da qui la presenza e la collaborazione attiva, sia nella parte artistica che nella parte organizzativa, di alunni e alunne dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” di Mussomeli, il cui Dirigente Scolastico, Vincenzo Maggio, ha sposato con entusiasmo il progetto di Arnia, partecipando alla nostra “sfida”: rendere i ragazzi eredi di un grande patrimonio artistico, culturale e ambientale. La prima data dell’evento si svolgerà l’8 luglio, con le repliche del 9 e 10 luglio, a partire dalle ore 18. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3517459036 o contattare il Centro Arnia attraverso i suoi canali social Facebook e Instagram, oppure scrivere una mail amministrazione@centroarnia.org