Vaccino: Iss, previene malattia grave fino all’87 per cento

L’ efficacia del vaccino, nel periodo di variazione della variante Omicron, nel prevenire casi di malattia severa e’ pari a 69 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68 per cento nei vaccinati completo da 91 e 120 giorni, e 71 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.

Fino ad arrivare all’87 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. E’ quanto evidenzia il rapporto esteso sul Covidpubblicato dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss). Per quel che riguarda la prevenzione dal contagio, l’efficacia del vaccino e’ pari al 41 per cento entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 32 per cento tra i 91 e 120 giorni, 46 per cento oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale ei al 55 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/richiamo.