Vacanze estive e week-end fuori porta: i consigli della polizia per “evitare” spiacevoli visite negli appartamenti

Nel periodo di vacanza, quando lasciamo le nostre case qualche preoccupazione arriva. Ecco alcuni utili suggerimenti della polizia di stato per evitare di diventare “bersagli” dei “topi di appartamento”.

Per scoraggiare visite indesiderate per prima cosa non pubblicate sui social foto delle vostre vacanze, perché non si sa mai se qualcuno tra i vostri contatti è malintenzionato. Poi incaricate qualche vostro amico di passare da casa vostra di tanto in tanto e di ritirare la vostra posta. E poi mettete in sicurezza i vostri oggetti di valore. Ricordate che nei primi posti esaminati dai ladri, in cerca dei vostri nascondigli, ci sono armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti.

Inoltre la Polizia consiglia di fotografare i vostri preziosi, perché in caso di furto o rapina è utile per riavere l’oggetto in caso di ritrovamento. Esiste un servizio molto utile per la consultazione di oggetti rubati. Questo servizio contiene informazioni e foto di oggetti denunciati e ritrovati in modo da rendere più agevole ai legittimi prorpietari la ricerca tra i beni eventualmente sequestrati e ottenerne la riconsegna.

In caso siate interessati, mi raccomando consultate tutte le questure e non solo la vostra, perché la refurtiva può essere recuperata ovunque