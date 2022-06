Studenti Nisseni nel progetto “Legalità e Merito” della Luiss

Continua l’impegno della Luiss sulla cultura della legalità. Si terrà lunedì prossimo la cerimonia di premiazione, presso l’Aula Magna della Luiss di Viale Pola, la V edizione del progetto “Legalità e Merito”, una iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e nata da un’idea della sua Vice Presidente Paola Severino.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Giunto alla sua V edizione, il progetto ha coinvolto una task force di studentesse e studenti Luiss, ambasciatori della legalità, che hanno seguito ragazze e ragazzi di 18 Istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 5 Istituti Penali Minorili (Bologna, Caltanissetta, Quartucciu e Torino) e, per la prima volta, anche 3 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Roma, Trieste e Palermo), che hanno lavorato nei mesi scorsi per la promozione e diffusione della cultura della legalità nelle sue diverse declinazioni.

All’evento interverranno Paola Severino, Vice Presidente Luiss, Marta Cartabia, ministra della Giustizia, Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, David Ermini, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia, Giuseppe Busia, Presidente Anac, Pietro Berardi, amministratore delegato di As Roma.

Sono previsti anche interventi degli studenti che presenteranno i diversi progetti e main partner del progetto Lottomatica che assegnerà 2 borse di studio a coloro che risulteranno ammessi alla frequenza di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico della Luiss a partire dall’anno accademico 2022-2023.