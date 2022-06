Sommatino. Il sindaco Letizia: “Niente biciclette al Parco Urbano nè consumo di bevande alcoliche”

SOMMATINO. ” In tanti ci avete segnalato che all’interno del Parco Urbano “Falcone e Borsellino” alcuni cittadini entrano con biciclette e sporcano le aree antistanti le panchine. Vi ricordiamo che la passerella è esclusivamente ad uso pedonale, così come tutta l’area, ed è severamente vietato consumare bevande alcoliche all’interno del parco, come da ordinanza sindacale del 29-06-2012″.

E’ quanto ha inteso ricordare il sindaco Salvatore Letizia dopo che è stata segnalata la presenza all’interno del parco di persone che entrano con le biciclette sporcando le panchine. Il sindaco ha ricordato: “Ogni trasgressore che sarà sorpreso a violare le norme sarà subito sanzionato come da suddetta ordinanza. Non sporchiamo il nostro paese, non roviniamo il bene di tutti. Ogni Cittadino – ha concluso deve essere protagonista del bene comune! “