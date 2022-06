Sicilia, Sanità: a Favignana centro dialisi e’ pronto ma rimane chiuso

Il centro dialisi realizzato dal Comune a Favignana rimane chiuso. A chiedere le ragioni del perche’ dal 2019 la struttura non si apre sono tre cittadini dializzati dell’isola, che hanno inviato una lettera agli assessori regionali alla salute e alle autonomie, Ruggero Razza e Marco Zambuto. I tre cittadini devono sottoporsi a piu’ sedute settimanali di dialisi e per questo sono costretti a spostarsi in aliscafo a Trapani e, in alcune giornate di maltempo, sono stati trasportati in elicottero.

Il centro e’ stato ricavato in un’ala dell’istituto comprensivo cittadino, con un investimento di 270 mila euro di fondi comunali. L’Asp Trapani ha poi individuato un ente gestore e la ditta deve pagare un canone d’affitto al Comune. La questione e’ ferma da anni. “Il Comune, sulla base dell’investimento realizzato, dovrebbe solo affittare i locali che, attualmente, abbiamo concesso temporaneamente all’Asp Trapani per ospitare 118 – spiega il sindaco Francesco Forgione – perche’ la sede e’ inadeguata e deve essere urgentemente ristrutturata. Si tratta di un servizio essenziale per tutta la nostra comunita’ e per le migliaia di visitatori che ospitiamo sull’isola.

Il diritto alla cura va sempre garantito. Ma visto l’investimento fatto dal Comune con soldi pubblici e non essendo ne’ il Comune ne’ l’Asp ma una societa’ privata a gestire questo servizio, si tratta di fare tutti gli atti in modo che sia chiaro l’interesse generale di ogni scelta”, ha concluso il primo cittadino.