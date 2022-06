Sicilia, “pesta” la moglie in continuazione: scatta divieto di avvicinamento per marito violento

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa per un 41enne di origini stranieri residente a Mazara del Vallo, nel Trapanese.

I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal gip di Marsala. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della moglie dell’uomo che si è rivolta ai militari dopo l’ennesimo episodio di violenza da parte del marito.

In particolare, il 41enne sarebbe stato solito minacciare e aggredire continuamente, fisicamente e verbalmente la donna per futili motivi. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.