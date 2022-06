Sicilia. Pesca, bando per promozione dei prodotti ittici. Scilla: «Una dotazione finanziaria di 500 mila euro per aiutare il settore»

«Un bando che destina complessivamente 500 mila euro alle aziende siciliane della pesca per progetti finalizzati alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani». Ad annunciare la imminente pubblicazione dell’avviso per manifestazioni d’interesse relative alle selezione di proposte progettuali è l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Toni Scilla.

La misura punta a sostenere piccole e medie imprese (che potranno ricevere un contributo per un importo massimo di 30 mila euro per progetto) che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, per la ricerca di nuovi mercati e la promozione di prodotti di qualità.

«Il Governo Musumeci – dice l’assessore Scilla – interviene con aiuti concreti allo scopo di creare un paracadute utile ad ammorbidire il duro impatto causato dal momento estremamente emergenziale che sta sconvolgendo il settore della pesca, momento che rischia di minare posti di lavoro e una attività tradizionale che ha fatto la storia della nostra Isola».

Il bando sarà disponibile da mercoledì 22 giugno sul portale web della Regione Siciliana. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2022 e la pubblicazione dell’esito avverrà il 31 luglio 2022.