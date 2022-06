Sicilia, migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, approdano in 126

Altri sette sbarchi si sono registrati durante la notte a Lampedusa dove sono approdati in tutto 126 migranti. Le prime due imbarcazioni, lunghe 5 metri, sono partite da Gerba e Zarzis, in Tunisia, e avevano a bordo 13 e 15 tunisini. A soccorrerle e’ stata la Guardia di finanza a 4 miglia dalla costa. La stessa motovedetta ha bloccato altri due barchini, partiti sempre da Zarzis, con 19 persone, fra cui 2 donne e 5 bambini.

A 16 miglia, in seguito, la Capitaneria di porto ha soccorso un mezzo di 6 metri con 14 tunisini, fra cui una donna e un minore. In acque Sar, infine, la Guardia costiera ha tratto in salvo altri 19 tunisini, fra cui una donna e 3 minori, mentre ad oltre 25 miglia e’ stato agganciato un barcone, partito da Gerba, con 15 tunisini, fra cui 3 minori.

Tutti i gruppi sono stati portati all’ hotspot dove si trovano, al momento, 620 ospiti a fronte dei 350 posti disponibili. Ieri, sull’isola, ci sono stati tre sbarchi per un totale di 168 migranti arrivati.