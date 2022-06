Sicilia, Miccichè: “Persi mesi dietro Musumeci, ora vertice”

“A prescindere da questo dichiarato ‘passo di lato’ di Musumeci a Meloni avevo chiesto che ci incontrassimo. Ieri lo stesso Musumeci ha detto che la maggioranza non si e’ mai riunita per scegliere il candidato presidente ma e’ lui che ha fatto si’ che non si riunisse perche’ ha sempre detto che era comunque candidato: era dunque inutile che ci si riunisse. Abbiamo perso dei mesi”.

Lo ha detto ad AGI il presidente dell’Assenblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, leader siciliano di FI, dopo la conferenza stampa di ieri del governatore Nello Musumeci, dettosi pronto a un “passo di lato” per l’unita’ del centrodestra. Lo stesso Musumeci ha affermato che dopo i ballottaggi di domenica, a Roma si incontrera’ il centrodestra e che Giorgia Meloni “dispone della rinuncia alla ricandidatura”.