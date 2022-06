Sicilia, malore dopo una festa: 18enne muore dopo la somministrazione di un tranquillante

Avrebbe accusato un malore al rientro da una festa di una amica, poi la corsa alla guardia medica più vicina e la morte poco dopo la somministrazione di un tranquillante.

Chiara La Spina aveva 18 anni e viveva a Fiumefreddo di Sicilia, è stato il padre ad accompagnarla dai sanitari in servizio in quel momento a Mascali, sempre nel Catanese, e a informarli sulle allergie di cui soffriva la figlia. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Dopo una dose di tranquillante Chiara avrebbe perso i sensi senza più risvegliarsi. Inutile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale in ambulanza. La famiglia della giovane ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno disposto il sequestro della salma.Lo riporta il Giornale di Sicilia. Le esequie avverranno quando il corpo della 18enne verrà restituito ai familiari, dopo gli esami autoptici.