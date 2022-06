Sicilia in “fiamme”: domenica difficile nel trapanese, 36 interventi

Sono stati 36 gli interventi dei vigili del fuoco ieri, giornata di grande caldo con una temperatura di quasi 40 gradi, in provincia di Trapani. A fuoco vegetazione, sterpaglie e alberi in molti comuni della provincia. Il rogo più impegnativo a Marsala, in contrada Granatello, dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero dalla base di Valderice per avere ragione di un incendio che ha interessato circa dieci ettari, con diversi punti fuoco inaccessibili ai mezzi terrestri.

L’elicottero, entrato in azione alle 19:25, ha effettuato dieci lanci per contenere l’avanzata delle fiamme che già minacciavano un ristorante e altri edifici. Il rogo è stato poi domati definitivamente.