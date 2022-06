Sicilia: 24enne tenta suicidio, salvato dai Carabinieri

I Carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa sono intervenuti in una comunità di recupero nella quale, un giovane di 24 anni, affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti, era salito sul tetto della struttura e, armato di spranga in ferro per tenere lontani i soccorritori, minacciava di buttarsi.

Il 24enne, dopo oltre un’ora, ha permesso al militare di avvicinarsi e di disarmarlo togliendogli dalle mani la spranga e facendolo scendere in sicurezza.I Carabinieri hanno affidato il giovane al personale paramedico della struttura per le cure.