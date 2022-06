Sanita’: cardiologo Asp Agrigento campione elettrocardiografia

Il cardiologo aritmologo Calogero Casalicchio dell’Asp di Agrigento, per il secondo anno consecutivo, ha vinto la competizione di elettrocardiografia che si e’ svolta durante il congresso dell’Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri di Rimini. La particolare gara medico-scientifica prevedeva una prima fase durante le quale si sono confrontati diversi cardiologi di varie nazionalita’ e, successivamente, la finale fra i primi dieci classificati. “Il prestigioso risultato ottenuto da Casalicchio – si legge in una nota dell’Adp – mette in risalto il lavoro dell’unita’ di cardiologia dell’ospedale di Agrigento, diretta dal primario Giuseppe Caramanno”.