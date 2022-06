San Cataldo. Incendio oggi pomeriggio al Parco Urbano “Achille Carusi”

SAN CATALDO. Un incendio s’è registrato oggi pomeriggio nel Parco Urbano Achille Carusi. Un incendio che ha provocato non pochi danni a diversi alberi e che ha richiesto l’intervento del Corpo Forestale per spegnere le fiamme. Un incendio che, secondo l’associazione Straula sarebbe stato doloso.

In una nota l’associazione ha fatto rilevare che “Il tempestivo intervento del Corpo Forestale Regionale ha evitato il peggio salvando tutte le specie di alberi presenti al parco e le strutture che stiamo installando ancora in questi giorni. Le fiamme hanno colpito maggiormente l’area sgambamento”.

L’associazione ha anche rimarcato: “Vogliamo ricordare a chi si “diverte” a provocare gli incendi che l’area è sottoposta a videosorveglianza e che il “Reato di incendio doloso” è perseguito dall’articolo 423 del codice penale e punisce chiunque cagiona un incendio con la reclusione da 3 a 7 anni. Vogliamo ricordare anche che questi atti inqualificabili (li reputiamo tali per non trascendere in aggettivi scurrili) ci stanno portando a sbattere contro un muro, in un momento storico in cui i cambiamenti climatici sono tangibili e evidenti a tutti sarebbe opportuno cambiare registro e tutelare il patrimonio boschivo e ambientale. Sappiate che un incendio boschivo rappresenta una combustione incontrollata di vaste proporzioni da cui deriva l’emissione in atmosfera di numerosissimi composti inquinanti. In gran parte essi originano dai processi di combustione incompleta della cellulosa e della lignina, nonché delle resine e degli olii contenuti nei vegetali.

Durante un incendio boschivo vengono immesse nell’atmosfera sostanze quali CO2, CO, NOx, CH4, SO2, NH3, idrocarburi incombusti, fuliggine e polveri sottili. Tutto ciò nuoce agli esseri umani e al pianeta! Concludiamo ringraziando il Corpo Forestale Regionale e ci auguriamo che le immagini delle telecamere rendano giustizia alla natura e ai sancataldesi, nella speranza di non assistere più a queste brutture”.