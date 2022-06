Piromane dà fuoco a sterpaglie ma non si accorge della presenza di un Carabiniere: arrestato

Riteneva, a torto, di non essere visto da nessuno, l’uomo che in un villaggio nella zona sud di Messina ha dato fuoco a delle sterpaglie con un accendino, per poi darsi alla fuga. Il piromane, però, era ignaro che un Carabiniere, libero dal servizio, l’aveva notato mentre appiccava le fiamme. Il militare, dopo aver allertato la Centrale Operativa, ha iniziato a inseguire l’uomo riuscendo a bloccarlo nonostante la resistenza opposta.

Il piromane, grazie anche all’ausilio del Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi giunti sul posto, è stato arrestato per incendio boschivo e resistenza a pubblico ufficiale. Le fiamme, ben visibili dalla città, che hanno interessato una zona di circa 2000 mq danneggiando sia terreni demaniali che privati, sono state domate dai Vigili del Fuoco.