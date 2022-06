Mussomeli, “Giornata conclusiva Pon Hodierna”

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Nella giornata dell’1 giugno, presso l’auditorium “Lillo Zucchetto” si è svolta la giornata conclusiva PON Hodierna 2021/2022 FSE e FDR Apprendimento e Socialità, 10.1.A-FSEPON-SI-2021-249 e 10.2.2.A – FSEPON-SI-2021-262. Le diverse tipologie hanno coinvolto gli studenti nei diversi moduli: Sport MAT, Sport Mussomeli, Attività teatrale, italiano biennio, Matematica biennio, Potenziamo la matematica, Diversi ma Uguali, Noi cittadini del domani, EconoMIA 2021. Finalità comune dei Progetti è l’integrazione, la condivisione e la sensibilizzazione dei giovani studenti. La prof.ssa Rosalia La Tona evidenzia come “…lo scopo del PON ‘Attività teatrale a Mussomeli’:un percorso di apprendimento e di costruzione di un itinerario che…è stato motivo di crescita per tutti…Così, incontro dopo incontro, alcuni alunni hanno cercato in vario modo di affrontare e vincere la propria timidezza, altri si sono messi in gioco recitando le parti più impegnative del testo, ma sicuramente tutti gli alunni hanno imparato qualcosa e hanno insegnato tanto anche a noi insegnanti”. Docenti esperti e tutor sono stati i seguenti professori: Mingoia Salvatore Daniele e Antonio Gallo, M.Patrizia Cagnina e Francesco M.D. Amico, Rosalia La Tona e Maria Schifano, Rita Sferlazza e Nunzia Maria Messina, Filomena M. Felce e Giovanna Milazzo, Vincenzo Alaimo, Concetta Alaimo, e Giuseppe Carrubba. Alla presenza del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott. Michele Sacheli, sono stati consegnati gli attestati agli studenti partecipanti ai PON. Le tematiche dei diversi PON sono state evidenziate mediante monologhi, canti, video e performance realizzate dagli alunni partecipanti. L’arte ha veicolato messaggi sull’uguaglianza: la diversità è colore, cultura, ricchezza scambio, crescita, necessità; è un bene da tutelare. Attraverso la drammatizzazione i ragazzi hanno recepito l’importanza delle problematiche trattate riuscendo a realizzare l’obiettivo dell’inclusione. Successivamente nel cortile adiacente l’ingresso dell’I.I.S. G.B. Hodierna si è proceduto alla piantumazione dell’albero della legalità. Infatti il 20 novembre scorso una rappresentanza degli studenti dell’I.I.S. “G.B.Hodierna”, accompagnata dalle professoresse Giovanna Milazzo e Marilena Felce, si è recata a Palermo per partecipare alla “Giornata della festa dell’albero Gemme di legalità” nell’Aula Bunker dell’Ucciardone, dove si è svolto il primo maxi processo alla mafia istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In quell’occasione all’istituto è stata consegnata una delle prime cento “gemme della legalità” dell’albero Falcone, talee prelevate dal famoso ficus che si trova davanti la casa del giudice Falcone a Palermo e diventato simbolo del riscatto civile. L’attività rientra nel progetto promosso dal Ministero per la Transizione Ecologica, dalla Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri per gettare qualche seme e coinvolgere le generazioni future: gli alberi di Falcone cresceranno nelle scuole formando il bosco diffuso della legalità.